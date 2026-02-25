DEVA Partisi'nden TÜMORSİAD Ziyareti

(ANKARA) – DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Partisi'nin Genel Merkezi'nde Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ ve dernek üyeleriyle biraraya geldi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel merkezimizde Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ağırladık. TÜMORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ ve üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.