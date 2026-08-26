DEVA Partisi\'nden Tutuklama Tepkisi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Şahin, "Eğer bir ülkede anayasal bir hakkın kullanılmasına öncülük etmek tutuklama sebebi olarak gösteriliyorsa, gelin o ülkede yargının halini siz düşünün" dedi.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çakır ve Aksu hakkında tutuklama kararı verilmesini eleştirdi.

Şahin, "Eğer bir ülkede anayasal bir hakkın kullanılmasına öncülük etmek, savcılık makamınca tutuklama sebebi olarak gösteriliyorsa ve ardından sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı veriliyorsa gelin o ülkede yargının halini siz düşünün. Vah memleketim vah" ifadelerini kullandı.