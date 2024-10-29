KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kömür yüklü kamyonun çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği, çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › Develi'de Feci Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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