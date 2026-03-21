Develi\'de Yangın: Bir Kayıp, Bir Yaralı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında Raziye Doğan ağır yaralandı, zihinsel engelli kızı Melek Doğan (40) ise hayatını kaybetti.

Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde Raziye Doğan ile zihinsel engelli kızı Melek Doğan'ın yaşadığı iki katlı evde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında ağır yaralanan Raziye Doğan ve zihinsel engelli kızı Melek Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Raziye Doğan'ın tedavisi sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.