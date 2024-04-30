Develi ilçesine 28 Milyon 800 Bin Lira İçme Suyu Yatırımı - Son Dakika
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Develi ilçesine 28 Milyon 800 Bin Lira İçme Suyu Yatırımı

Develi ilçesine 28 Milyon 800 Bin Lira İçme Suyu Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Develi ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 28 milyon 800 bin lira içme suyu yatırımı yapacağını duyurdu. KASKİ, Kayseri'nin tamamında altyapıyı revize ederek standartların üzerinde hizmet sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, altyapının önemini vurgulayarak kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

30.04.2024 16:29  Güncelleme: 16:34
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Develi ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 28 milyon 800 bin lira içme suyu yatırımı yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni nesil, son teknoloji malzemeler kullanarak Kayseri'nin tamamında altyapıyı revize eden KASKİ'nin, standartların üzerinde hizmet sunmaya devam ettiği, bu kapsamda da Develi ilçesinde içme suyu alanında yatırım yapılmasının gündeme alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek nesillere daha yaşanabilir yarınlar bırakmak için altyapının önemini çok iyi bildiklerini belirtti.

Kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ ile kısa ve uzun vadeli altyapı ihtiyaçlarına çözümler getirerek vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar hazırlıyoruz. Çok şükür gelecek nesiller için yaptığımız önemli yatırımlar ve içme suyunun 7/24 kontrol altında tutulması ile kentimizin tamamında musluklardan memba kalitesinde su akan şehir olma ayrıcalığını sağladık. Develi ilçemizde Çomaklı Mahallesi'nde Yapraklıburun olarak adlandırılan bölgede yeni yerleşim yerleri için 28 milyon 800 bin lira maliyet ile toplam uzunluğu 20 bin 350 metre olan hat imalatı gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Develi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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