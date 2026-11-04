Devlet Arşivleri Başkanlığı İstanbul'da 128 bildirili sempozyum düzenleyecek - Son Dakika
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Devlet Arşivleri Başkanlığı İstanbul'da 128 bildirili sempozyum düzenleyecek

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Devlet Arşivleri Başkanlığı, 6-8 Kasım'da İstanbul'da "Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik" temalı uluslararası sempozyum düzenleyecek. 5 salonda 32 başlıkta 128 bildirinin sunulacağı sempozyumda paneller, tarih eğitimi atölyesi ve 3 sergi de yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca, İstanbul'daki Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde 6-8 Kasım'da "Uluslararası Arşiv ve Arşivcilik Sempozyumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, "Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, arşivcilik alanındaki güncel gelişmeler, yöntemler ve uygulamaların ele alınması, meslek profesyonelleri, akademisyenler ile araştırmacılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanıyor.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kazakistan, KKTC, Karadağ, Kuzey Makedonya, Libya, Malta, Malezya, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Singapur, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den katılımcıların yer alacağı sempozyumun açılışı 6 Kasım'da yapılacak.

Eş zamanlı olarak 5 salonda gerçekleştirilecek 7 oturumda, 32 farklı başlıkta 128 bildiri sunulacak.

Ayrıca programda paneller ve tarih eğitimi atölyesi de düzenlenecek.

Uluslararası 3 sergi ziyaretçiyle buluşacak

Sempozyum kapsamında, Devlet Arşivleri Başkanlığı uhdesindeki belgelerin yer aldığı "Ülkeler Sergisi" 6 Kasım'da, Çin'in Şanghay Belediyesi tarafından hazırlanan "Dostluk Köprüsü: Doğu ve Batı Medeniyetleri Arasındaki Etkileşim Perspektifinden Şanghay ve İstanbul Sergisi" 7 Kasım'da Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde, Türkiye ve İtalya işbirliğinde hazırlanan "Billur Hafıza: Arşivden Objeye İtalyan ve Türk Cam Mirası" sergisi ise 8 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda ziyarete açılacak.

Sempozyuma ilişkin detaylara "sempozyum.devletarsivleri.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
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