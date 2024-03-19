Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı\'na Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı\'na Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı

Murat Kurum: İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı nerede?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına cevap vererek, İstanbul'un 7 milyar dolarlık kaynağının nerede olduğunu sordu. Kurum, İstanbul'un kaynaklarının yeterli olduğunu belirterek, bütçenin yatırıma ayrılması halinde vaatlerin gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Kanal İstanbul projesinin öncelikleri arasında olmadığını ve İstanbul Belediyesi'nin rant olarak görülmeyeceğini vurguladı. Kurum, su sorununu çözeceklerini, taksi yönetimini tek merkezden sağlayacaklarını, sokak hayvanlarına bakım merkezleri ve yaşam alanları oluşturacaklarını, dijital beyaz masa ile sorunların çözümünü takip edeceklerini ve ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.