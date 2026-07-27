Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik - Son Dakika
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Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik

Bahçeli\'den Filenin Sultanları\'na tebrik
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bahçeli, "Ay-yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bahçeli mesajında şunları kaydetti:

"FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nene Hatun'un yiğitliğini, Şerife Bacı'nın korkusuzluğunu, Kara Fatma'nın cesaretini yüreklerinde taşıyan Türk kadınları, sahada gösterdikleri azim, inanç ve mücadele ruhuyla aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Ay-yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük zaferde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonumuzu, teknik ekibimizi ve kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Kaynak: ANKA

Filenin Sultanları, Devlet Bahçeli, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik - Son Dakika

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