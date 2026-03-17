Devlet, Koruma Altındaki Çocukların Yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devlet, Koruma Altındaki Çocukların Yanında

17.03.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, devletin çocuklara sürekli destek vereceğini vurguladı, iftar programında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletin her daim çocukların yanında olacağını, onlara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, Sincan'daki bir restoranda TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile bazı sosyal medya içerik üreticilerinin katıldığı iftar programında devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi.

Burada ızgara ocağının başına geçen Göktaş, Varank, Şahin ve Aydemir çocuklarla sohbet ederek tavuk kanat pişirdi.

Göktaş, yaptığı açıklama, devlet korumasındaki çocukları Varank'ın öncülüğünde ve esnafın daveti üzerine programa getirdiklerini belirtti.

Programın, çocukların ramazan akşamını birlik ve beraberlik içerisinde güzel ortamda geçirmeleri açısından faydalı olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de çocuklarımızın ramazan akşamlarını aile ortamında, sıcak ortamda esnafımızın davetiyle tamamen gönüllülük esasıyla yürütmeye devam ediyoruz. Bizler de çocuklarımızın gelişimine, onların zihinsel, psikolojik, akademik becerilerini geliştirmeye yönelik pek çok çalışma yürütüyoruz. Ramazan ayı onların birlik beraberlik, aynı zamanda paylaşmayı da öğrenebildikleri bir ay. Burada keyifli bir akşam geçirdiler. Aynı zamanda hem sosyalleştiler, bir ocakbaşı tecrübe ettiler. Çocuklardan bu tür etkinliklerden sonra her zaman bizlere olumlu geri dönüşler oluyor. Bizler de bu akşamı onların davetiyle bir arada geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Göktaş, devlet korumasındaki çocuklara yalnızca kuruluş bakımında destek vermediklerini, kuruluşlardan ayrıldıktan sonra da akademik becerilerini geliştirmelerine ve evlilik süreçlerinde destek vermeye devam ettiklerini aktardı.

Koruma altındaki çocukların millete emanet olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Aynı zamanda sadece bakım altında oldukları süreç boyunca değil, ondan sonraki süreçte de hem milletimizin hem valiliklerimizin hem bütün toplumun da koruması altında. Biz devlet olarak her daim çocuklarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Esnafımıza da çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Varank da etkinliğin Türkiye'ye örnek olabileceğini, diğer esnafın da devlet korumasındaki çocukları restoranlarında misafir edebileceğini belirterek, "Ramazan ayında olacağı gibi başka aylarda da bu olabilir. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Gerçekten devletimiz çok farklı bir şekilde bu evlatlarımıza sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İftarın ardından çocuklarla sohbet eden Göktaş ve beraberindekiler çocuklarla birlikte ilahi söyledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet, Koruma Altındaki Çocukların Yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:33:14. #7.12#
SON DAKİKA: Devlet, Koruma Altındaki Çocukların Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.