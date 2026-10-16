Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı, Satık görevden alındı - Son Dakika
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı, Satık görevden alındı

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Resmi Gazete kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirildi, Kültür ve Turizm Bakanlığında genel müdür yardımcısı Vildan Satık görevden alınarak yerine Pervin Oymak atandı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim atandı.

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı, yerine Pervin Oymak getirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirildi.

Kaynak: AA
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