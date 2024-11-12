Devlet Tiyatroları, Avrupa'ya Yeniden Katıldı - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları, Avrupa'ya Yeniden Katıldı

DT, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu'na katılarak uluslararası işbirlikleri ve projeler geliştirecek.

12.11.2024 14:49
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, 2007-2020 yıllarında üyesi olduğu, 1988'de kurulan Avrupa Tiyatro Konvansiyonuna (ETC) katılarak, Avrupa tiyatrosunun en güçlü platformlarından birinde yeniden yer aldı.

DT'den yapılan açıklamaya göre, 1- 6 Kasım'da Belçika'da Liege Tiyatrosu'nda düzenlenen ETC Uluslararası Tiyatro Konferansı ve Impact Forumu sırasında gerçekleşen üyelik, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük tiyatro ağına bağlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu üyelikle Devlet Tiyatroları, Avrupa'nın dört bir yanındaki tiyatro profesyonelleriyle işbirlikleri geliştirme, ortak projelere katılma ve sanatsal özgürlüğü savunma gibi değerli imkanlara sahip olacak.

Devlet Tiyatroları, Avrupa'nın bu zengin tiyatro ağının parçası olmasıyla kültürel alışveriş ve dayanışma fırsatlarıyla Türk tiyatrosunu uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.

Avrupa ve Asya'dan 37 ülkeden 200'den fazla tiyatro profesyonelinin bir araya geldiği konferansta, sanatsal özgürlüğün korunması, dijital teknolojilerin tiyatroda yenilikçi kullanımları ve sürdürülebilir tiyatro projelerinin geliştirilmesi gibi güncel ve önemli konular ele alındı.

Sanat dünyasının farklı noktalarından gelen katılımcılar, kültürel dayanışma ve yaratıcı işbirliklerinin önemini vurgulayarak, tiyatro sanatını geleceğe taşımak için ortak çalışmalar yürütme kararlılığını ortaya koydu.

"Kalıpları Kır" projesi hayata geçecek

ETC üyeliğiyle birlikte Devlet Tiyatroları, 2024-2028 yıllarında "Kalıpları Kır" projesini hayata geçirecek.

Bu proje kapsamında dijital performanslar, sürdürülebilir tiyatro ve çeşitli sanat projeleri gibi alanlarda uluslararası işbirlikleri kurulması hedefleniyor.

Özellikle Dortmund'daki Dijitallik Akademisiyle başlatılan işbirliği sayesinde, Devlet Tiyatroları, yaratıcı ve teknik personelinin yeni teknolojiler ve dijital performans alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak.

Devlet Tiyatroları, ETC üyeliğiyle sadece uluslararası alanda daha güçlü konuma gelmekle kalmayacak aynı zamanda sanatsal özgürlüklerin korunması ve kültürel dayanışmanın güçlenmesi için de önemli rol üstlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları, Avrupa'ya Yeniden Katıldı - Son Dakika

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