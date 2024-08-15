Devrek Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Devrek Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti

Devrek Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'ni ziyaret etti

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, eşiyle birlikte Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Ulupınar, sokak hayvanlarının hak ettikleri sevgi dolu yaşamı sürdürebilmeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

15.08.2024 12:16
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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eşi Özlem Ulupınar ile tesisi gezen Ulupınar, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulupınar, sokak hayvanlarının hak ettikleri sevgi dolu yaşamı sürdürebilmeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Devrek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne ilişkin bilgi veren Ulupınar, sokak hayvanlarının her zaman yanında olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Ulupınar, şunları kaydetti:

"Barınağımızda, sokaklardan kurtardığımız dostlarımızı koruyor, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Barınağımıza gelen her bir can, bizim için ayrı bir değer taşıyor. Onları tedavi ediyor, ihtiyaç duydukları bakımı sağlıyor ve sevgiyle besliyoruz. Her bir hayvanın sağlığı, mutluluğu ve huzuru bizim için öncelikli. Onların fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal olarak da desteklenmeleri için büyük çaba harcıyoruz. Her can değerlidir ve bu değerleri korumak için buradayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Devrek Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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