Devrek İlçe Jandarma Komutanı Belediye Başkanını Ziyaret Etti

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Devrek İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İbrahim Er, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ı makamında ziyaret etti.

Ulupınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Er'e görevinde başarılar diledi.

Er de tüm kurum ve vatandaşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

-Ulupınar, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ı makamında ziyaret etti.

Ulupınar, ziyaretlerde ilçede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.