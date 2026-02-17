Devrim Erbil\'in Sanatı Sinema Filminde

Ressam Devrim Erbil'in hayatı ve sanat yolculuğu, sinema filmi olarak izleyiciyle buluştu.

Kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olma özelliği taşıyan "Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki" adlı filmin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Picus Film yapımcılığında ve SM Sanat'ın uygulayıcı yapımcılığında hayata geçen film, sanatçının çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinden izler taşıyor.

Yönetmen ve yapımcı Durmuş Akbulut'un yönettiği filmin çekimleri, sanatçının hayatında önemli bir yer tutan İstanbul, Balıkesir, Bodrum ve Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbil, kendisini yalnızca bir sanatçı değil aynı zamanda bir eğitimci olarak da tanımlayarak, "Bu filmle, yaşamımdaki tecrübeleri paylaşarak belki birilerine umut ışığı olurum, sanatın ve sinemanın gelişimine, sanat dalları arasındaki bütünlüğün güçlenmesine katkı sunarım diye düşündüm." dedi.

Erbil, Türkiye'de sanatçılarla işbirliğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de sanatla sanatçının, başka dallarda da olsa işbirliği yaptığı zaman, sanatın ne kadar ileri gitme şansları olduğunu bugün de görüyorsunuz. Böyle güzel bir ortamda bir sanatçının bir sanatçıya dair filmini seyredeceksiniz." görüşlerini paylaştı.

Projenin hayata geçmesinde önemli rol oynayan SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz da "Devrim Erbil ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Her yaz kendisini ziyaret ederiz. Bu yaz da gittiğimizde bize filmden bahsetti. Aslında film hazırdı, sadece destek gerekiyordu. Biz de büyük bir gururla bu projeye başladık. Kendisinin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkıp, gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

Filmde gençliğini oğlu canlandırdı

Filmde Erbil'in gençlik yıllarını canlandıran oğlu Barış Erbil ise babasının 88 yaşında bir çınar olduğuna işaret ederek, "İnsanlar Devrim Erbil'in sanatını az çok biliyor. Fakat işin bir de insani kısmı var. O, hala üreten, hala hayatın içinde aktif bir şekilde bulunan özel bir isim. Biz de bu filmle, onun hayatının insani yönünü perdenin arkasından bakar gibi de olsa biraz göstermek istedik." diye konuştu.

Barış Erbil, gençliğini canlandırdığı babasıyla arasındaki benzerliğin filme olumlu yansıdığını dile getirerek, sinema tarihinde ilk kez deneyimlenen özel bir çalışmayı izleyiciyle buluşturduklarını belirtti.

Devrim Erbil'in hikayesiyle birlikte Türkiye'nin kültür-sanat hafızasına dair çağrışımları da barındıran film, Balıkesir ve Bodrum'da da özel gösterimlerle seyircilerle buluşacak.