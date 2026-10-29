Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerde patlama olduğunu bildirdi

Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerde patlama olduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasaklı ve güvensiz bölgede seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını bildirdi. Açıklamaya göre gemide patlama meydana geldi ve petrol tankeri patlamanın ardından seyrine devam edemedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunan bir petrol tankerinin yasaklı ve güvensiz bölgede seyrettiği sırada mayına çarptığını açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve gemide patlama meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, petrol tankerinin patlama sonrası seyrine devam edemediği bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA
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