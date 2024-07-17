Devrim Otomobilini Üreten Mühendis Şecaattin Sevgen Vefat Etti - Son Dakika
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Devrim Otomobilini Üreten Mühendis Şecaattin Sevgen Vefat Etti

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in motor şanzıman grubu ekibinde yer alan Makine Yüksek Mühendisi Şecaattin Sevgen, 99 yaşında hayatını kaybetti. Sevgen, Eskişehir'deki Devrim Arabaları Müzesi'nde sergilenen otomobili dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e arz eden kişi olarak da biliniyordu. Sevgen'in, yerli teknoloji ve sanayinin gelişmesi için gösterdiği çaba ve örnek tavır, 50 yılı aşkın süren profesyonel hayatı boyunca iz bıraktı.

17.07.2024 17:59
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Devrim otomobilini üreten ekipte görev alan Makine Yüksek Mühendisi Şecaattin Sevgen vefat etti.

Sevgen'in damadı Cemal Geçilmez, AA'ya yaptığı açıklamada, 99 yaşındaki kayınpederinin 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinde dün hayatını kaybettiğini, ardından Karşıyaka Mezarlığındaki aile kabristanında defnedildiğini bildirdi.

Geçilmez, Sevgen'in Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in motor şanzıman grubu ekibinde yer aldığını belirtti.

Sevgen'in, Eskişehir'deki Devrim Arabaları Müzesi'nde sergilenen bej renkli Devrim otomobilinin 29 Ekim 1961'de, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e arzı sırasında otomobili kullanan kişi de olduğunu ifade eden Geçilmez, şunları söyledi:

"Berrak hafızasını, muhakeme gücünü, okuma alışkanlığını ve ideallerini hiç kaybetmeden sevgili babamızın en büyük arzusu, yerli teknoloji ve sanayimizin gelişmesiydi. Nitekim, 50 yılı aşkın profesyonel iş hayatı boyunca bu uğurda sergilediği çalışma ve örnek tavrıyla arkasında güzel izler bırakarak bu dünyadan ayrıldı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Devrim Otomobilini Üreten Mühendis Şecaattin Sevgen Vefat Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrim Otomobilini Üreten Mühendis Şecaattin Sevgen Vefat Etti - Son Dakika
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