Devrim Yasaları'nın 101. Yılı Semineri Selçuk'ta Gerçekleştirildi

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(İZMİR)- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri önderliğinde ADD Selçuk Şubesi tarafından Halifeliğin Kaldırılması, Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasının 101. yılı kapsamında 'Devrim Yasaları' semineri Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlendi.

Prof. Dr. Halil Çivi'nin konuşmacı olarak katıldığı seminere Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir şube başkanları, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Erhan Güzel, Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşması yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş, "Devrim Yasaları'nın Türk ulusunun kaderini değiştiren, karanlıktan aydınlığa uzanan en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekerek; "Bugün Devrim Yasalarını anmak için toplandık. Bu yasalar sadece kanun maddesi değil bir milletin; bilime, özgürlüğe, çağdaşlığa uzanan yolculuğunun mihenk taşlarıdır. Bugün bizlere düşen görev bu kazanımlara sahip çıkmak, onları daha ileriye taşımaktır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu devrimleri gerçekleştiren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Erhan Güzel, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Atatürk ilke ve devrimlerinin en önemli koruyucularından biri olduğunu belirterek "1989 yılında Muammer Aksoy'un öncülüğünde kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, ilk kurulan şubelerinden biri de Selçuk Şubesi'dir. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değeri bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Devrim Yasaları'nın önemi de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor" diye konuştu.

Çağdaşlaşma projesi

Konuşmasına başlarken Atatürkçülük kavramını tanımlayan Prof. Dr. Halil Çivi; "Bana göre Atatürkçülük özgür aklın ve çağdaş bilimin verilerini kullanarak tüm toplumun siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda çağdaşlaşma projesidir" dedi.

3 Mart 1924'te kabul edilen her üç devrim yasasının ayrı bir önemi olduğunu belirten Prof. Dr. Halil Çivi, "Devrim Yasaları'ndan Hilafetin Kaldırılması kişiler, aileler ya da tek kişi yerine kendi kendini yönetmede toplumun söz sahibi olması demektir. Dolayısıyla Hilafetin Kaldırılması ulus devletin kuruluşudur. İkinci en önemli temel yasa olan Evkaf ve Şeriye Vekaletinin Kaldırılması ise milletin iradesi üzerindeki vesayetin kaldırılmasıdır. Çünkü ortaya konulan her yasa dine uygunluğu açısından Evkaf ve Şeriye Vekaleti'nin iradesine sunuluyordu. Bir diğer yasa eğitim ve öğretimde birlik anlamına gelen Tevhid-i Tedrisat Yasası'dır. Bu yasa da devrim yasaları için de akla ve bilime dayalı çağdaş bir zihniyeti yaratması açısından önem taşımaktadır" dedi.

Prof. Dr. Halil Çivi'nin katılımcıların sorularını cevaplamasının ardından etkinlik sona erdi.