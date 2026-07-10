Deyrizor\'a 240 Metre Yüzer Köprü

SURİYE'nin Deyrizor bölgesinde faaliyetlerini yürüten 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı, Fırat Nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri sadece güvenlik değil hayatı kolaylaştıran çözümler de sağlıyor. 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız, Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki Fırat nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurdu. Kontrol geçişlerinin tamamlanmasını müteakip köprü bugün yöre halkının kullanımına sunulacak" denildi.