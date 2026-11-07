Deyrizor'un Ebu Kemal ilçesinde sel Süveyiyye Köprüsü'nü çökertti, 1 kişi öldü - Son Dakika
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Deyrizor'un Ebu Kemal ilçesinde sel Süveyiyye Köprüsü'nü çökertti, 1 kişi öldü

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Deyrizor'un Ebu Kemal ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde Süveyiyye Köprüsü çöktü ve 1 kişi yaşamını yitirdi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve yol sular altında kalırken elektrik kesintileri yaşandı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Ebu Kemal ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Süveyiyye Köprüsü'nün çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ebu Kemal Sivil Savunma Müdürü Hişam Matar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan selin yol açtığı hasarı ve su seviyelerindeki değişimleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Matar, "Meydana gelen sel nedeniyle Süveyiyye Köprüsü tamamen hizmet dışı kaldı. Olayda ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Matar, sel nedeniyle çok sayıda ev ve yolun sular altında kaldığını, elektrik şebekesindeki hasar nedeniyle de kesintiler yaşandığını aktardı.

"Geçici çözümler değil, sağlam bir altyapı şart"

Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Hüseyin Bideyvi'nin kardeşi Muhammed Bideyvi, bölgede yaşanan altyapı sorunlarına dikkati çekerek, köprülerin kalıcı ve güvenli şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Kardeşinin, kız kardeşlerini köyüne bıraktıktan sonra dönüş yolunda sel sularının yıktığı köprüden geçerken hayatını kaybettiğini anlatan Bideyvi, yaşanan olayda ihmal bulunduğunu savundu.

Bideyvi, "Kardeşim, kız kardeşimi köyüne bıraktıktan sonra dönüş yolunda Süveyiyye ile Ebu Kemal arasındaki köprüden geçerken sel sularının köprüyü yıkması sonucu hayatını kaybetti. Takdir Allah'ın ancak burada büyük bir ihmal söz konusu. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın. Yetkililerin bu soruna acilen odaklanması gerekiyor." dedi.

Köprünün toprak dökülerek geçici yöntemlerle onarılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Bideyvi, "Temelinden itibaren son derece sağlam ve kalıcı bir köprünün inşa edilmesi gerekiyor. Geçici çözümler değil, sağlam bir altyapı şart." ifadelerini kullandı.

Lazkiye'de de sel nedeniyle köprü yıkıldı

Öte yandan, Suriye'de etkili olan şiddetli yağışlar Lazkiye ilinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde, Nehr el-Kebir eş-Şimali (Kuzey Büyük Nehir) üzerinde meydana gelen taşkın nedeniyle iki yakadaki köyleri birbirine bağlayan köprü yıkıldı.

Lazkiye Valiliği, Türkmen bölgesinde yıkılan köprünün onarılması için ekiplerin çalışma başlattığını bildirdi.

Kaynak: AA
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