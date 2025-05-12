Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Samsun'da Başladı

Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Samsun\'da Başladı

Samsun'da dezenformasyonla mücadelenin güçlenmesi için eğitim programı başlatıldı.

12.05.2025 12:35
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Samsun Valiliği himayesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" başladı.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü" kapsamındaki eğitim, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, proje, eğitim, seminer ve benzeri sosyal etkinliklerle toplumda dezenformasyonla mücadeleye karşı bir direnç oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Sosyal medyayı en çok kullananların gençler olduğunu belirten Ayrancı, "Biz de bu gençlere yapacağımız eğitimlerle dezenformasyonla mücadele noktasında farkındalık oluşturmaya hedefliyoruz. En temel amacımız bu. Onlarda medya okuryazarlığını geliştirirsek, deepfakelerle, algı operasyonlarıyla nasıl bir dezenformasyon üretildiğinin çeşitlerini anlatırsak, onların da sosyal medyayı veya medyayı doğru okuyup doğru anlamaları bizim için dezenformasyonla mücadele noktasındaki en önemli mücadelelerden birisi olacaktır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, sorgulayan, üreten ve bu sorgulama neticesinde emek vererek doğruya ulaşma çabası içinde olan gençler yetiştirmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

"Yanlış bir bilginin yayılma hızının doğru ve gerçek bir bilginin yayılma hızından en az üç kat daha fazla olduğunu hep birlikte biliyoruz." diyen Ağar, sözlerine şöyle devam etti:

"Peki gençlerimiz bununla nasıl mücadele edecek? Doğruyla yanlışı nasıl ayıracak? Karşısına bir konu, bir gündem sosyal medyada veya diğer alanlarda geldiği zaman 'Gerçekten böyle midir acaba bir baksak mı? Acaba ne demek istiyor? Nedir?' gibi birkaç sorgulama sorusuyla birlikte konunun özüne ve gerçeğe ulaşma çabası içinde olmasını nasıl sağlayacağız? Aslında yapmaya çalıştığımız bu. Yine Milli Eğitim Bakanlığımız son dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ismiyle adlandırdığı öğretim programında da gerçekten iyi ve doğru olana, güzel olana doğru yönlenebilen, proaktif, kendinden hareket edebilen bireyler yetiştirme çabası içinde. Hep birlikte bunun mücadelesini veriyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ramazan Sinekoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak diğer paydaşlarla birlikte topluma sundukları hizmetleri ve kalite standartlarını yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

"Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" sunumu yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel ise dezenformasyonun çok büyük bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Dezenformasyonun tüm dünya için büyük bir tehdit olduğunu aktaran Yücel, "Uluslararası raporlar önümüzdeki yıllarda ve içinde bulunduğumuz yılda küresel tehdit listesinde ilk sırada dezenformasyonu gördü. 10 yıllık projeksiyonlarda da ilk 5 küresel tehdit arasında dezenformasyon yerini alıyor. Tabii dezenformasyon çok boyutlu bir tehdit, çok katmanlı. Yani işin içinde uluslararası şirketler var, uluslararası hukuk var. Tek boyutlu değil. Pek çok alanda mücadele etmemiz gerekiyor ama bu mücadele alanlarının belki de en önemlisi kişilerde farkındalık oluşturmak. Bu projenin ortaya çıkış nedeni de bu. Biz insanlarda bir farkındalık oluşturabilirsek aslında büyük bir iş başaracağımızı düşündük." diye konuştu.

Eğitime, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli toplam 182 kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Samsun'da Başladı - Son Dakika

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