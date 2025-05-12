Samsun Valiliği himayesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde düzenlenen "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" sona erdi.
İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü" kapsamındaki eğitim, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel, "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" sunum yaptı.
Eğitimi tamamlayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli toplam 182 kişi, katılım belgesi aldı.
Katılım belgelerini Vali Yardımcısı Emin Çolak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ramazan Sinekoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel verdi.
Son Dakika › Güncel › Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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