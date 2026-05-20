Dezenformasyonla Mücadele Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dezenformasyonla Mücadele Zirvesi

Dezenformasyonla Mücadele Zirvesi
20.05.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Duran, dijital vesayet ve dezenformasyonla mücadelede bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Sanal, dijital dünyanın, dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026'ne katıldı. Zirveye üniversitelerin dezenformasyonla mücadele kulüplerinden öğrenciler de katılım gösterdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı konuşmada, yalana karşı hakikatin kavgasının her zaman var olduğunu belirtti. Eski dönemin dezenformasyonlarına yönelik verilen mücadelenin bugün demode olduğunu vurgulayan Duran, "Artık yapay zeka destekli dijital alanda oluşturulan görüntüler, adı 'gerçek' diye konulan bilgiler aslında gerçeğiyle o kadar karışmış durumda ki. Tabii ki inanıyorum siz gençler bu konuda çok daha donanımlısınız ama yine de üzerine çok titizlikle eğilmemiz gereken bir zamana geldik. Çünkü dezenformasyon sadece yanlış bilgi demek değil. Bizim toplumla, devletimizle, dünyayla ilgili algımızı, ben biraz daha ileri gidiyorum, kendimizle, benliğimizle ilgili algıyı oluşturmada dijital dünyanın gerçekten çok büyük etkisi var. Bu kendini algoritmalarla gösteren büyük şirketlerin yönettiği bir vesayet aslında" dedi.

DİJİTAL OKURYAZARLIK

Duran, sanal medya aracılığıyla ülkelerin seçimlerine dahi müdahale edilebildiğini belirterek, "Devletlerin etkisinin azaldığını ya da devletlerin etkisinin yanı sıra birtakım büyük teknoloji şirketlerinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Bunlar sadece teknoloji şirketleri değil. Onlar birtakım manifestolar yayınlayarak aslında dünyayı, dünyanın geleceğini nasıl şekillendirmek istediklerini bize açık ediyorlar. Böyle bakınca artık bunun bir yönüyle bizim içinde yaşadığımız çağda, aslında dijital üzerinden nefret, radikalleşme, toplumsal kutuplaşma, manipülasyon ve psikolojik yönlendirmeye çok açık olduğumuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla veri sahibi teknoloji şirketinin hiç de masum olmayan hesaplar içinde olabileceğini varsaymamız gerekiyor. Artık bizim daha güçlü bir şekilde şeffaflık, hesap verilebilirlik, etik sorumluluk gibi konular üzerine odaklanmamız gerekiyor. İşte bu zirve, sizlerle beraber bunu yapmaya çalışıyor. Bu bilinci daha da güçlendirmeye çalışıyor. Dijital okuryazarlık artık sadece bir teknoloji meselesi değil, bundan daha fazlası. Bilgiyi doğrulama, kaynağı sorgulama, algoritmik yönlendirmeyi fark etme, psikolojik manipülasyonu tanıma ve dijital bağımlılıkla mücadele etme meselesi" ifadelerini kullandı.

'ALGORİTMALAR TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMEYECEĞİZ'

Duran, dezenformasyonun bilinçli şekilde yayıldığı dönemlere işaret ederek, "Bu dünyayı iyi bilmek ve kendimizi ona hazırlamak durumundayız. Az önce 'Şirketlerin birtakım manifestoları var' demiştim. Palantir Technologies şirketi buna bir örnek. Çok açık söylediler, dediler ki; 'Bu sadece bir teknoloji rekabeti değil, bu bir jeopolitik üstünlük meselesidir.' Hatta sözlerinin altını biraz daha kazıdığımızda arkasında bir medeniyetin, diğer medeniyetler üzerinde hakim olma arayışı var. Böyle baktığımızda bizim sanal, dijital dünyanın, dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız. Biz veri üreteceğiz, ürettiğimiz verileri biz toplayacağız. Kendi değerlerimiz üzerinden dijital alana veri, içerik üreteceğiz. Yapıyoruz da daha güçlü yapacağız daha etkili yapacağız" diye konuştu.

İletişim Başkanlığı'nın faaliyetlerine de değinen Duran, 6 Şubat 2023 depremleri sırasında, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sırasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımlarının insanlara doğru bilgiyi sunduğunu belirtti. Duran, "Artık yapay zekayı biz de kullanarak yapay zeka ile üretilmiş olan dezenformasyonları tespit ediyoruz. CİMER ve dezenformasyon bildirim servisi üzerinden yine bu gayretimizi devam ettiriyoruz. Bu çerçevede 74 şehrimizde, üniversitelerde kurulan 102 dezenformasyonla mücadele kulübü faaliyet yürütüyor. Biz de bu faaliyetleri destekliyoruz. İşte bu seçkin topluluk bunun farkında olan dijital dünyanın bilincinin farkında olan öncü bir topluluk" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezenformasyonla Mücadele Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:04:01. #7.12#
SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadele Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.