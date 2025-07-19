DHKP/C Üyesi Soylu'nun Ofisi Etrafında Keşifte Yakalandı - Son Dakika
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DHKP/C Üyesi Soylu'nun Ofisi Etrafında Keşifte Yakalandı

19.07.2025 09:40
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Süleyman Soylu'nun ofisi çevresinde keşif yapan DHKP/C üyesi Adalet K. ve Mahir D. tutuklandı.

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun çalışma ofisi çevresinde keşif yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan DHKP/C üyesi Adalet K. ve ona yardım eden Mahir D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun Beyoğlu'ndaki ofisinin çevresinde keşif yapılmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, şüphelinin DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Adalet K. olduğu tespit edildi. Polis, Adalet K. ve birlikte yaşadığı Mahir D.'yi Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadıkları eve operasyon düzenleyerek yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet dizüstü, 2 adet hafıza kartı ve üzerlerinde örgütün yayın organlarına ait dergi ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemesinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

'OTOBÜSLE GELİP KEŞİF YAPMIŞ'

Soylu'ya ait ofisin çevresinde yapılan kamera incelemelerinde Adalet K.'nin 15 Temmuz Salı günü belediye otobüsü ile gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu, 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binerek ayrıldığı belirlendi. Terör örgütü mensubu kadının, 2 durak sonra indiği durağın karşısındaki bir iş yerine girdiği buradan bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

'TUTUKLANDILAR'

Gözaltına alınan iki şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan iki şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü DHKP/C mensubu Adalet K'nin örgüt mensubu olmaktan 4, Mahir D.'nin ise 6 suç kaydının olduğu ve daha önce etkin pişmanlıktan yararlandıkları öğrenildi.

Motosiklet sahibinin A.Y. ise emniyete verdiği ifadede kadını tanımadığını belirterek, "Adalet K. isimli şahsı tanımıyorum. İş yerine gelerek kendisini 'Handan' olarak tanıttı, çay içtikten sonra hasta olduğunu Perpa'ya gitmek istediğini beyan etti. Bu nedenle motosikleti ile şahsı gitmek istediği yere bıraktım. Şahsın çantasını taşımak istediğimde panikleyerek çantasını aldı çantasına dokunduğumda ağırlık hissettim" dediği öğrenildi.

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2- ESKİ CHP GENEL BAŞKANI ALTAN ÖYMEN ENTÜBE EDİLDİ

- Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören 93 yaşındaki Altan Öymen'in entübe edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHKP/C Üyesi Soylu'nun Ofisi Etrafında Keşifte Yakalandı - Son Dakika

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