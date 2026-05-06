Di Rupo'dan ABD Büyükelçisine Tepki

Eski Belçika Başbakanı Elio Di Rupo, ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın, ülkedeki Yahudi sünnetçiler hakkında hazırlanan iddianameye gösterdiği tepkiyi eleştirerek, "Belçika hükümetinin başında olduğum dönemde, bir büyükelçi bu tür açıklamalar yapsaydı, sizi 'istenmeyen kişi' ilan ederdim." ifadesini kullandı.

Di Rupo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, White'ın Belçika'nın içişlerine karışması ve yaptığı açıklamaların "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Belçika ve ABD'nin her zaman karşılıklı saygı üzerine kurulu iyi ilişkileri sürdürdüğünü vurgulayan Di Rupo, ticari açıdan iki ülke arasındaki ilişkinin "Washington lehine işlediği" değerlendirmesini yaptı.

Di Rupo, birçok ABD büyükelçisi tanıdığını, hepsinin Belçika ve halkına saygılı olmaya özen gösterdiğini kaydederek, ülkesinin Washington Büyükelçisi'nin White gibi davranması halinde "çoktan istenmeyen kişi ilan edilmiş olacağını" belirtti.

Di Rupo, şunları kaydetti:

"Belçika hükümetinin başında olduğum dönemde, bir büyükelçi bu tür açıklamalar yapsaydı, sizi 'istenmeyen kişi' ilan ederdim. Ülkem, size göre değilse, (ABD Başkanı Donald Trump'a ait malikane) Mar-a-Lago'ya dönün. Belçika ile Florida arasında uçuş sıkıntısı yok. Eğer kalırsanız, bize ve ülkemizde yürürlükte olan yasalara saygı göstermenizi rica ediyorum."

Belçika ile İsrail arasında ABD'nin başlattığı diplomatik kriz

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'daki antisemitizm iddialarına değinerek, Anvers'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etmişti.