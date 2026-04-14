Diaz'dan Trump'a Sert Eleştiri

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zamana kadar dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları olduğunu söyledi.

Diaz, aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup yabancı basın mensubuna özel açıklama yaptı.

Trump'ın yaptıklarını insan hakları için bir felaket olarak nitelendiren Diaz, "Trump, aptal biri değil ne yaptığını çok iyi biliyor. Hedefi çok açık. Çalışma dünyasını, işçileri koruyan hakları, sendikaları bitirmek istiyor. Bu dünya ve İspanya için çok ciddi bir gerileme olur. Donald Trump'ın dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları var." dedi.

Trump'ın Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için söylediklerini "Tarihi, büyük bir hata" olarak tanımlayan Diaz, "Papa, barışı savunan bir ülke lideri, Vatikan Devlet Başkanı ve inananlar için dini bir lider. Trump, inançlı olsun ya da olmasın bu önemli değil. Papa için söyledikleri saygısızlık." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakan Yardımcısı, Papa 14. Leo'ya büyük saygı duyduğunu anlatarak, "Ben devlet başkanları olarak Trump'a da Papa'ya da saygı duyuyorum. Ama Trump'ın Papa hakkında şaka gibi söylediklerini ben başka bir ülke lideri için söyleseydim kim bilir neler olurdu?" diye konuştu.

Diğer yandan İsrail karşıtı açıklamalarından dolayı bu ülkeye girişi yasaklanan İspanyol bakanlardan birinin de kendisi olduğunu hatırlatan Diaz, "Benim için İsrail'in bana yasak koymasından daha önemlisi Avrupa Komisyonunun halen buna karşılık vermemesi. Avrupa Komisyonu, AB üyesi olan bir ülkenin bakanını, bizi savunmak için hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

AB'nin aynı şekilde ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine de cevap vermediğini vurgulayan Diaz, "Trump, Noel öncesi AB'ye ne yapacağını açıkça söyledi ancak Avrupa Komisyonu halen buna karşılık vermedi, yapılması gerekeni yapmadı." eleştirisini getirdi.

Diaz, İspanya ile ticareti kesme tehdidinde bulunan Trump'a karşı İspanya hükümetinin hazırlıklı olduğunu, tüm önlemleri aldığını belirterek, "İspanya, demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukukun korunmasında dünyada liderlik yapıyor." dedi.