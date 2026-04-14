Diaz'dan Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika
Diaz'dan Trump'a Sert Eleştiri

14.04.2026 19:24
İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, Trump'ın insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zamana kadar dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları olduğunu söyledi.

Diaz, aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup yabancı basın mensubuna özel açıklama yaptı.

Trump'ın yaptıklarını insan hakları için bir felaket olarak nitelendiren Diaz, "Trump, aptal biri değil ne yaptığını çok iyi biliyor. Hedefi çok açık. Çalışma dünyasını, işçileri koruyan hakları, sendikaları bitirmek istiyor. Bu dünya ve İspanya için çok ciddi bir gerileme olur. Donald Trump'ın dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları var." dedi.

Trump'ın Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için söylediklerini "Tarihi, büyük bir hata" olarak tanımlayan Diaz, "Papa, barışı savunan bir ülke lideri, Vatikan Devlet Başkanı ve inananlar için dini bir lider. Trump, inançlı olsun ya da olmasın bu önemli değil. Papa için söyledikleri saygısızlık." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakan Yardımcısı, Papa 14. Leo'ya büyük saygı duyduğunu anlatarak, "Ben devlet başkanları olarak Trump'a da Papa'ya da saygı duyuyorum. Ama Trump'ın Papa hakkında şaka gibi söylediklerini ben başka bir ülke lideri için söyleseydim kim bilir neler olurdu?" diye konuştu.

Diğer yandan İsrail karşıtı açıklamalarından dolayı bu ülkeye girişi yasaklanan İspanyol bakanlardan birinin de kendisi olduğunu hatırlatan Diaz, "Benim için İsrail'in bana yasak koymasından daha önemlisi Avrupa Komisyonunun halen buna karşılık vermemesi. Avrupa Komisyonu, AB üyesi olan bir ülkenin bakanını, bizi savunmak için hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

AB'nin aynı şekilde ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine de cevap vermediğini vurgulayan Diaz, "Trump, Noel öncesi AB'ye ne yapacağını açıkça söyledi ancak Avrupa Komisyonu halen buna karşılık vermedi, yapılması gerekeni yapmadı." eleştirisini getirdi.

Diaz, İspanya ile ticareti kesme tehdidinde bulunan Trump'a karşı İspanya hükümetinin hazırlıklı olduğunu, tüm önlemleri aldığını belirterek, "İspanya, demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukukun korunmasında dünyada liderlik yapıyor." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diaz'dan Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika

İlaçlama sonrası ölen Toprak bebeğin davasında bir sanığa tahliye İlaçlama sonrası ölen Toprak bebeğin davasında bir sanığa tahliye
Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı
Batman’da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes’i farklı geçti Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes'i farklı geçti
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek’ten net mesaj Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek'ten net mesaj

19:58
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
19:17
Fenerbahçe’de kırmızı alarm
Fenerbahçe'de kırmızı alarm
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:53
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
SON DAKİKA: Diaz'dan Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika
