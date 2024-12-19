Dibeybe: Rus Kuvvetleri Libya'ya Giremez - Son Dakika
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Dibeybe: Rus Kuvvetleri Libya'ya Giremez

Libya Başbakanı Dibeybe, Suriye'den Rus kuvvetlerinin ülkeye gelmesini kabul edilemez buldu.

19.12.2024 17:46
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suriye'den herhangi bir Rus kuvvetinin ülkesine gelmesi gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başbakan Dibeybe, AA ve TRT'nin de atölye çalışmalarıyla tecrübe paylaşımı yaptığı Trablus Medya Günleri forumundaki diyalog oturumunda konuştu.

Dibeybe, bazı uluslararası medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan, Baas rejiminin devrildiği günlerde Suriye'den Libya'nın doğusuna Rus kuvvetlerinin geldiği yönündeki haberler hakkında sorulan soruya verdiği cevapta, "Suriye'den herhangi bir Rus kuvvetinin ülkesine gelmesi gibi bir durumun kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Hiçbir Libya vatandaşının bir yabancı gücün ülkesine gelip hegemonya kurmasını kabul etmeyeceğini aktaran Dibeybe, şunları kaydetti:

"Tabi bizim bazı devletlerle eğitim, tatbikat ve silahlanma gibi konularda anlaşmalarımız var. Bunların dışında herhangi bir taraf izinsiz Libya'ya gelirse kabul edemeyiz, onunla savaşırız. Libya'nın uluslararası bir savaş meydanı olmasına razı olmamız mümkün değildir."

Wall Street Journal'ın haberinde, "ABD ve Libyalı bazı yetkililerin, Rusya'nın Suriye'de Baas rejiminin düştüğü sırada bu ülkedeki üslerinden gelişmiş askeri teçhizatlarını çekip Libya'ya naklettiğini belirttiği" ifade edilmişti.

"AA ve TRT gibi büyük kurumlar atölye çalışması yaptı"

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Velid el-Lafi de forumun bugünkü açılışında yaptığı konuşmada, Trablus Medya Günleri forumunda çok sayıda yerel ve uluslararası medya kurumunun stantlarıyla yer aldığını söyledi.

AA ve TRT'nin forumdaki atölye çalışmalarına da değinen Lafi, "Forumda AA, TRT, El-Cezire, Nova ve Rusya El-Yevm gibi büyük kurumlar 15'in üzerinde atölye çalışması yaptı. Bu atölye çalışmalarında 4 gün boyunca Libya'nın çeşitli bölgelerinden gelen 70 gazetecilik bölümü öğrencisi ve medya mensubu istifade etti." İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dibeybe: Rus Kuvvetleri Libya'ya Giremez - Son Dakika

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