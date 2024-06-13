Dicle Baraj Gölü'nde Filistin Bayrağıyla İsrail Protestosu - Son Dakika
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Dicle Baraj Gölü'nde Filistin Bayrağıyla İsrail Protestosu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde yolcu taşımacılığı yapan tekneler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin bayrağıyla donatıldı. Eğil Belediyesi tarafından başlatılan bu girişimle, İsrail'in zulmü ve katliamı unutulmamak ve tüm dünyaya duyurulmak isteniyor. İlçe sakinleri de Filistin'e destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in şiddetinin bir an önce son bulması çağrısında bulundu.

13.06.2024 12:01
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde yolcu taşımacılığı yapan teknelere Filistin bayrağı asılarak, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra baraj gölünde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla dikkati çeken Eğil, kültür ve inanç turizmi açısından önem taşıyor.

Kentin önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından Dicle Baraj Gölü Havzası'nda 1 Nisan 2022'de fosil yakıtlı tekne taşımacılığı yasaklandı. Enerjisini güneşten alan, her biri 12 kişilik 6 tekne, deneme seferlerini sürdürüyor.

Eğil Belediyesinin girişimiyle İsrail'in protesto edilmesi için bazı tekneler, Dicle Baraj Gölü'ne Filistin bayraklarıyla açılmaya başladı.

"Bu zulme sessiz kalınmasını istemiyoruz"

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AA muhabirine, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguladığını söyledi.

İsrail'in Filistin'i yok etmeye çalıştığını ancak bu zulüm ve katliamdan sonra Filistin'in daha da güçleneceğine inandığını ifade eden Seydaoğlu, her daim Filistin halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini belirtti.

Gazze'deki zulme tepkilerini göstermek istediklerini dile getiren Seydaoğlu, "Teknelerimize Filistin bayrağı astık. İsrail'e tepkimizi bu bayraklarla turistler üzerinden de tüm dünyaya duyurmaya çalışacağız. Bu katliamı ve soykırımı insanların unutmaması ve sürekli güncel tutması amacıyla bayraklarımız teknelerimizde bulunacak. İlerleyen dönemlerde tarihi Asur Kalesi'ne de daha büyük bir bayrak asma planımız var." dedi.

Dünyadaki herkesin imkanları dahilinde İsrail'in katliamını durdurmak için çaba göstermesi gerektiğini belirten Seydaoğlu, gösterilecek bu tepkinin önemine işaret etti.

Seydaoğlu, "Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin defnedildiği mübarek ilçemizde bu tepkimiz biraz daha anlamlı olacaktır. Bu zulme sessiz kalınmasını istemiyoruz. Biz de Filistin'de yaşanan bu zulmü tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

"Tüm dünyanın Filistin'e destek vermesi lazım"

İlçe sakinlerinden Mehmet Osmanoğlu, teknelere asılan Filistin bayrağının İsrail'e tepki açısından önemli olduğunu, her zaman Filistin halkının yanında yer alacaklarını kaydetti.

Dünyadaki tüm insanların bu katliama tepki göstermesi gerektiğini dile getiren Osmanoğlu, "Tüm dünyanın Filistin'e destek vermesi, İsrail'e karşı çıkması lazım. Bu şiddetin, nefretin ve katliamın acilen durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zeki Bayram da ilçeyi gezmeye geldiğinde teknelerde Filistin bayrağıyla karşılaştığını belirtti.

Tüm dünyanın İsrail'e tepki göstermesi gerektiğine işaret eden Bayram, "Gazze'de yapılan katliamı kimse kabul etmiyor. Bu katliamın bir an önce son bulması lazım. Teknelere Filistin bayrağı asılarak İsrail'e tepki verilmesi çok güzel bir şey." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dicle Baraj Gölü'nde Filistin Bayrağıyla İsrail Protestosu - Son Dakika

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