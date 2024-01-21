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Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs kaza yaptı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs kaza yaptı, 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, maç ertelendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.01.2024 - 15:09,
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DİYARBAKIR'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkisinde meydana geldi. 1'nci Amatör Küme'de mücadele eden ve Lice Gücü Spor ile oynayacakları maç için yola çıkan Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan 21 TB 227 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Lice ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Lice Gücü Spor-Dicle Belediyespor maçı ertelendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Diyarbakır\'da futbolcuları taşıyan midibüs kaza yaptı, 10 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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