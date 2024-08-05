Kaçak elektrik denetimine giden 6 kişilik ekibe 30 kişi birden saldırdı - Son Dakika
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Kaçak elektrik denetimine giden 6 kişilik ekibe 30 kişi birden saldırdı

Kaçak elektrik denetimine giden 6 kişilik ekibe 30 kişi birden saldırdı

Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekip, Şırnak'ta kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalıştığı sırada 30 kişilik grubun saldırısına uğradı.

05.08.2024 10:40
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Dicle Elektrik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 1 çalışanının darbedildiğini, olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

30 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekiplerinin kablo test cihazı ile kaçak elektrik kullanımını kontrol etmek için Yafes Mahallesi'ndeki Çam Sokak'ta başlattığı çalışmanın bir grup mahalleli tarafından engellenmeye çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, bu sırada sayıları yaklaşık 30 kişiye ulaşan mahallelinin ekibe saldırdığı ileri sürülen açıklamada, "Alnına darbe alan Dicle Elektrik çalışanı M.F.Y. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya maruz kalan çalışanın alnına 7 dikiş atıldı." denildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından polis ekiplerinin 3 şüpheliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'sinin tutuklandığı, 1'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, abonelerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için sadece Şırnak'ta 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti.

"EKİPLERİMİZ TEHDİT ALTINDA"

Çatır, şunları kaydetti: "Abonelerimize daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışan ekiplerimize yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Oluşturduğumuz 3K bölgelerinde yer altına aldığımız kablolar kaçak kullanım için tahrip ediliyor. Bunu yapanlar aynı zamanda kamu malına zarar verme suçunu işliyor. Ayrıca tahrip edilen kablolardan elektrik akımının toprağa geçmesi sebebiyle üçüncü şahıslara zarar verme riski var. Sokaktaki vatandaş da ekiplerimiz de bu nedenle tehdit altında. Bu kişileri, herkes için can ve mal güvenliği açısından ciddi bir sorun haline gelen kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyorum."

Kaynak: AA

Şırnak, Cizre, Dicle, Güvenlik, Hukuk, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak elektrik denetimine giden 6 kişilik ekibe 30 kişi birden saldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • fatih mazlum: Devlet nerde 37 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan: yıllardan beri bu şekilde kartlı sisteme gecilsin kartını yükler eleltirigi alır yukleme yapmıyor sa bir bit yeniği vardır 34 0 Yanıtla
  • kamil erol: hem suçlular hem güçlü bizede müsade edin kullanalım onlar yıllardır kullandı biz ödedik birazda onlara ödetin nası oluyor bir görsünler 14 0 Yanıtla
  • Sami Göksu: yanlış uygulama olur 4 gün enerji bakım onarım kararı alın bakın bakalım ceza nasıl olur 11 0 Yanıtla
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  • Fatma Erkoca: hırsızlar 8 0 Yanıtla

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