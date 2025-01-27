Dicle Elektrik Kaçak Trafolara El Koydu - Son Dakika
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Dicle Elektrik Kaçak Trafolara El Koydu

Dicle Elektrik Kaçak Trafolara El Koydu

Dicle Elektrik, Mardin ve Şanlıurfa'da kaçak 16 trafoya el koyarak yasal işlem başlattı.

27.01.2025 12:48
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Dicle Elektrik, Mardin'in Artuklu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde kayıt dışı 11 trafoya el konulduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama hedefiyle kaçak tüketimle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mardin'in Artuklu ilçesinin kırsal Dara, Akıncı ve Alakuş mahallelerinde kullandıkları elektriğin bedelini ödemeyen tarımsal sulama abonelerine ait 6 trafo için yasal işlem başlatıldı.

Adli mercilerin icra kararı üzerine bu mahallelerdeki biri 400, diğerleri 160'şar kVA gücünde toplam 1200 kVA'lık 6 trafo vinçlerle yerlerinden sökülerek muhafaza altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada da 2'si 100 kVA, biri 250 kVA ve 2'si 160 kVA olmak üzere 770 kVA gücündeki 5 trafoya el konuldu.

Sahipleri hakkında yasal işlem başlatılan trafoların yaklaşık 260 abonenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirlendi.

Haliliye'de 165 kaçak elektrik kullanıcısı tespit edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde saha çalışması yapan ekipler, 11 mahallede denetim yaptı. Denetimlerde 131'i abonesiz, 165 kaçak elektrik kullanıcısı tespit edildi.

Kaçak elektrik kullananlar hakkında yasal işlem yapan ekipler, abonesiz kullanıcılara yasal işlemlerini tamamlaması için uyarıda bulundu.

Öte yandan, 3 sayaç yenilenerek eski sayaçlar kontrol için muhafaza altına alındı.

Kripto para üretimi yapan tesisin kayıt dışı trafosuna el koyma kararı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Doğrular Mahallesi'nde kripto para üretimi yapan tesise kaçak elektrik sağladığı belirlenen kayıt dışı trafoya el konulması kararı alındı.

Bölgeye giden ekipler, trafo ve kripto para üretiminde kullanılan cihazları yerinde bulamadı.

Kayıt dışı elektrik kullanımı için kullanılan elektrik direkleri, kablo ve panolar tutanakla muhafaza altına alındı, kaçak elektrik için kullanılan ekipmanlarının bulunması için güvenlik birimlerince çalışma başlatıldı.

Söz konusu tesisin aylık yaklaşık 1 milyon lira elektrik tükettiği ve bu tüketim için tamamı kayıt dışı bir şebeke kurulduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Enerji, Mardin, Tarım, Hukuk, Dicle, Son Dakika

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