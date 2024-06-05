Dicle Elektrik'ten enerji dağıtımında risk uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dicle Elektrik'ten enerji dağıtımında risk uyarısı

Dicle Elektrik, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde kesintisiz enerji dağılımının risk altında olduğunu açıkladı. Şirket, tarımsal sulama abonelerinin yararlandığı enerji nakil hatlarında yapılması planlanan bakım çalışmalarının mahkemelerin tedbir kararları nedeniyle durduğunu belirtti. Bu durumun enerji arzının tehlike altında olabileceği anlamına geldiğini vurgulayan şirket, çiftçilerin mağduriyet yaşamamak için ürün ekimlerini buna göre planlamalarını istedi. Özellikle mısır ekimiyle uğraşan çiftçilere 2024 yılında bu durumu göz önünde bulundurmaları uyarısında bulunuldu.

05.06.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik'ten enerji dağıtımında risk uyarısı

MARDİN - Dicle Elektrik, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde kesintisiz enerji dağılımının risk altında olduğunu açıkladı.

2023 yılında Mardin'de tarımsal sulama abonelerinin yararlandığı bazı enerji nakil hatlarında Dicle Elektrik tarafından yapılması planlanan bakım çalışmaları, bazı tüketicilerin başvurusu üzerine mahkemelerin verdiği tedbir kararları yüzünden durmuştu. Şirket de özellikle tarımsal sulama çalışmaların yoğunlukta olduğu ilçelerde enerji arzının tehlike altında olabileceği açıklamasını yaptı. Dağıtım şirketi, çiftçilerin mağduriyet yaşamamak için ürün ekerken bu durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, bu bölgelerde düzenli yapılması gereken bakım çalışmalarının gerçekleşememesi, üstüne üstlük kayıt dışı elektrik kullanımın da etkisiyle alabildiğine artan elektrik tüketimi, enerji arz güvenliği ve kaliteli enerji dağıtımını zora soktu. Bu sebeple Dicle Elektrik, 2024 yılında özellikle mısır ekimiyle uğraşan çiftçilerin bu durumu göz önünde bulundurarak planlama yapmaları uyarısında bulundu.

Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Mısır ekimi ve sulanması döneminde elektrik nakil hatlarımıza kapasitesinin çok üzerinde yük binmekte ve bundan kaynaklı olarak sık sık arıza meydana gelmektedir. 2023 yılında mahkemeler tarafından verilen tedbir kararları nedeniyle özellikle Derik ve Kızıltepe bölgelerinde gerekli olan bakım çalışmalarını ne yazık ki yapamadık. Bakım yapılması gerekli olduğundan alınan kararlara itiraz ettik, ama süreç halen sonuca bağlanmadı. Henüz sulama sezonu başlamadan, çiftçilerin bakımı yapılamayan elektrik nakil hatlarının aşırı yüklenmeyi kaldıramaması ve bundan kaynaklanan arızaların yol açabileceği kesintileri göz önünde bulundurması, ürün ekme planlamalarını buna göre yapması gerekir. Bu sene özellikle mısır ekecek olan çiftçilerimizin, verim kaybı dolayısıyla da mağduriyet yaşamamaları için bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Mısır, Derik, Dicle, Tarım, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Elektrik'ten enerji dağıtımında risk uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:44 Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü
13:39 Konya’da Kadın Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu, Kız Kardeşi de İntihar Etti Konya'da Kadın Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu, Kız Kardeşi de İntihar Etti
12:59 Menajerini tehdit ettiği için yargılanan Kemal Doğulu ifade verdi: Onun yüzünden tefeciler kafama silah dayadığı için yaptım Menajerini tehdit ettiği için yargılanan Kemal Doğulu ifade verdi: Onun yüzünden tefeciler kafama silah dayadığı için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: Dicle Elektrik'ten enerji dağıtımında risk uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement