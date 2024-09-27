Dicle Elektrik\'ten Yenilikçi Projeler

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Dicle Elektrik, yenilikçi projeler geliştirme hedefi doğrultusunda 2017 yılında hayata geçirdiği AR-GE merkezi ile bugüne kadar yaklaşık 60 proje hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji anlayışıyla elektrik dağıtım hizmeti veren şirketin, teknoloji ve AR-GE yatırımlarıyla sürdürülebilirlik ve verimliliği merkeze alan yenilikçi projeler geliştirmeye devam ettiği belirtildi.

Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onayıyla 2017 yılında AR-GE merkezi kurduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez elektrik dağıtım şirketleri arasında kurulan ilk AR-GE merkezi olma özelliği taşıyor. AR-GE merkezinde 30 kişilik uzman ekiple kayıp kaçak oranını azaltmaya yönelik projeler geliştiriliyor. Şirket, 2013 yılında yüzde 80 seviyelerinde olan kayıp kaçak oranını 2024 yılı itibarıyla yüzde 42 seviyelerine düşürmeyi başardı. Merkezin öne çıkan projeleri arasında yer alan 'Makaralı Aydınlatma Direği Projesi' ile iş kazalarının önlenmesi, bakım süreçlerinin hızlanması ve çalışanların iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanan projenin yaygınlaşmasıyla, elektrik sektöründe sıkça kullanılan sepetli kamyonetlerin kullanımı azalacak. Böylece her 100 kilometrede yaklaşık yüzde 30 oranında karbon ayak izi silinebilecek."

"Köstebek Projesi" ile kaçak elektrik bölgesi tespit ediliyor

Şirketin 2020 yılında hayata geçirdiği "Köstebek Projesi" ile de yer altı kablo şebekelerinde gözle tespit edilemeyen kaçakların belirlenmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, akıllı sayaçlardan elde edilen ölçüm verileri kullanılarak kaçak bölgesinin sistematik bir şekilde tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sistemin sadece kaçağın yerini değil, aynı zamanda kaçağın yapıldığı mesafeyi de tahmin ettiği, projenin devreye girmesiyle birlikte usulsüz kullanımın önüne geçilerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlandığı aktarıldı.

"60 kadar nitelikli proje geliştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, verimlilik ve müşteri odaklı projelerle örnek teşkil ettiklerini belirtti.

Arvas, şöyle devam etti:

"Özelleşmeden bu yana sürdürdüğümüz AR-GE şirketi olma hedefimiz kapsamında 60 kadar nitelikli proje geliştirdik. Bu projelerle enerji verimliliğini ve güvenliğini sağlayarak hizmet bölgemizde sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı ve müşteri memnuniyetini daha da artırmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve AR-GE'nin gücünü kullanarak Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve diğer dağıtım şirketlerinin çalışmalarına örnek teşkil eden projelerimiz ile elektrik dağıtımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor ve sektörümüzde öncü rolümüzü pekiştiriyoruz."

Projelere ilişkin bilgi veren Arvas, "Makaralı Aydınlatma Direği Projesi" ile karbon salınımını ciddi oranda azaltırken arızalara oldukça hızlı çözüm sunduklarını belirtti.

Köstebek Projesi ile de yer altı şebekelerinde kaçak kullanımın önüne geçerek enerji kaybını minimize ettiklerini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"5 yıllık stratejimiz kapsamında, ekstrem hava koşulları ve doğal afetlere karşı şebeke dayanıklılığının artırılması, dağıtım şebekelerinin çift yönlü enerji ve bilgi akışıyla daha dinamik hale getirilmesi, gerçek zamana yakın ölçüm altyapılarının kullanılması, durumsal farkındalığın iyileştirilmesi ve dijitalizasyonun artırılması gibi hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."