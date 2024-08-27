Dicle Nehri\'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olan kişinin cesedi, Dicle Nehri'nde bulundu.
İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Murat Yıldız'ın, 24 Ağustos'ta ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi yetkililere başvurdu.
Ekiplerce başlatılan arama çalışmasında, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında Yıldız'ın elbiseleri bulundu.
Bölgede arama çalışması yürüten AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Yıldız'ın cansız bedenini Korukçu Mahallesi mevkisinde nehirde buldu.
Sudan çıkarılan Yıldız'ın cesedi, otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.???????
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