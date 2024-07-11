Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden randevu açıklaması

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğünce, Diş Hekimliği Fakültesinde hastalara verilen randevulara ilişkin açıklama yapıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, DÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin, bölgede Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden gelen hastaların ağız, diş ve çene ile onları çevreleyen yumuşak ve sert dokuyu ilgilendiren her türlü rahatsızlığının ya da estetik şikayetlerinin teşhis, tedavi ve takibinin yapıldığı, merkez hastane konumunda olduğu belirtildi.

Son bir yılda 103 bin 222 hastaya hizmet verildiği ve bu hastalara 447 bin 407 muayene, tetkik ve girişimsel işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Bunun yanı sıra 4. ve 5. sınıf stajyer öğrencilere bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncel tedavi yöntemleri ve uygulamalı hasta başı pratik eğitimi vermekteyiz. Fakülte hastanesi olarak birincil hedefimiz kaliteli, güvenli bir sağlık hizmeti sunmak ve sunan hekimler yetiştirmektir. Ülkemizin diğer tüm üniversitelere bağlı ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezlerinde olduğu gibi hastalarımıza randevu sitemiyle sağlık hizmeti sunmaktayız. Ancak aynı zamanda bir eğitim kurumu olmamız dolayısıyla lisans, doktora ve uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri, değerlendirme sınavları, rotasyon uygulamaları ve kurum içi-dışı görevlendirmeler gibi faktörlere bağlı olarak her gün hasta bakan hekim sayımız sınırlı kalmaktadır." denildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine müracaat eden hastaların çoğunluğunun öncelikle diş taşı temizliği gibi uygulamalar ve cerrahi olmayan diş eti hastalıklarının tedavisi için periodontoloji kliniğine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Periodontoloji kliniğinde günlük ortalama 120 hasta tedavi edilmekte, yılda ortalama 1200'ün üzerinde cerrahi operasyon, 50 binin üzerinde cerrahi olmayan tedavi işlemi gerçekleştirilmektedir. Çoğu hastada tedavi tek seansta tamamlanamamakta ve hastaların birkaç seans kontrole gelmesini gerektirmektedir. Bu durum hastaların randevu sürelerini ister istemez uzatabilmektedir. Restoratif diş tedavisi kliniğinde 4 öğretim üyesi, 3 asistan ve stajyer öğrenciler tarafından her gün ortalama 80-100 arası hastaya 100 ila 125 arası girişimsel işlem yapılmaktadır. Her hastamıza ortalama 3 ila 8 dolgu randevusu verilebilmektedir. Dolgu randevu süresi diğer klinikleri ilgilendiren işlemler de göz önünde bulundurularak çürüğün tipi ve boyutuna göre hekim tarafından belirlenmektedir."

Açıklamada, Kovid-19 ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşandığı süreçlerde dahi tüm hastalara özveri ile hizmet sunulduğuna işaret edildi.

"Pandemi öncesi hiçbir dönemde kliniklerimizde hasta randevuları makul süreyi geçmemiş olmasına rağmen, gerek pandemi sürecinin uzunluğu ve gerekse müracaat eden hastaların yoğunluğu dikkate alındığında randevu sürelerinin uzamasının kaçınılmaz olduğu takdir edilecektir. Pandeminin ardından hasta randevuları normal seviyesine geldiği dönemde ise yaşadığımız 6 Şubat 2023 depremleri de maalesef benzer etkiyi yaratarak randevuların tekrar uzamasına neden olmuştur." ifadelerine yer verilen açıklamada stajyer öğrencilerin eğitim-öğretimine ara verildiği yaz tatili sürecinin de randevuların uzamasının diğer bir sebebi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yaz döneminde mevcut imkanlar dahilinde araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinin katkısıyla tedavi hizmetleri aynı kararlılık ve titizlikle büyük bir özveriyle yürütülmektedir. Tüm kliniklerimizde randevusuna vaktinde gelmeyen hastaların yerine veya işlemi kısa süren hastaları takiben ilave hasta almak suretiyle randevu için gelmiş diğer hastalara girişimsel tedavi hizmeti verilerek hasta randevu süreleri kısaltılmaya çalışılmaktadır. Randevu sürelerinin azaltılması yönündeki çabamızı ısrarla sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu süreçte mağduriyet yaşayan hastalarımıza mümkün olan en kısa sürede memnuniyetle hizmet vereceğimizin ve her türlü kolaylığın sağlanacağının bilinmesini isteriz."