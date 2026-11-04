Dicle Üniversitesi'nde 10 bin 684 başvuru için noter huzurunda kura çekildi - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'nde 10 bin 684 başvuru için noter huzurunda kura çekildi

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Dicle Üniversitesi\'nde 10 bin 684 başvuru için noter huzurunda kura çekildi
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Diyarbakır'da İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Dicle Üniversitesi'nin öğrenci çalışma programına 10 bin 684 öğrenci başvurdu. 2 bin 299 öğrencinin hak kazanacağı program için noter huzurunda kura çekildi; hak sahipleri gelir testinin ardından çalışmaya başlayacak.

Diyarbakır'da İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Dicle Üniversitesi'nin öğrenci çalışma programına 10 bin 684 öğrenci başvurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 299 öğrencinin hak kazanacağı program için 10 bin 684 kişi başvurdu, çalışma hakkı kazanacak öğrenciler için Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Katkılarından dolayı İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür eden Arslan, "Son derece şeffaf bir süreç oldu. Öğrencilerimize her konuda destek olmayı vazife olarak addediyoruz." diye konuştu.

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere gerekli katkıları sunmaya büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Arslan, "Bu program da çok önemli. Öğrencilerimiz gelir elde etmekle birlikte çalışma hayatı için de deneyim kazanmış oluyor. Son derece şeffaf ve titiz bir süreç yürütüyoruz. Noter huzurunda herkese açık bir kura çekimi oldu. Gelir testi araştırmasının ardından hak sahibi öğrenciler çalışmaya başlayacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ayrıca 140 gün sürecek programda haftada en fazla 3 gün çalışılabilecek. Günlük olarak öğrencilere 1375 lira ödeme yapılacak.

Programa, Genel Sekreter Yardımcıları Hacı Yılmaz ve Mehmet Sıddık Teksin, İŞKUR İl Şube Müdür Yardımcısı Salih Temür ve üniversite yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA
Dicle ÜniversitesiDiyarbakırGençlikEğitimGüncelNoterİŞKURSon Dakika

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