Dicle Üniversitesi'nden 11 Akademisyen Dünyanın En Etkili Listesinde

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) akademisyenlerinin dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldığı bildirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan 2023 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde DÜ'den 11 akademisyen yer aldı.

Stanford Üniversitesi araştırmacılarının SCOPUS indeks veri tabanına göre toplam atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve nitelikli yayın sayısı gibi uluslararası kriterler kullanarak hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi" için 22 bilimsel alan ve 174 alt alanda çalışma gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, listede yer almayı başaran akademisyenleri tebrik etti.

Eronat, "Bilim dünyasında üniversitemizi ve ülkemizi üst sıralara taşıyacak çalışmalar yapılmasını teşvik ediyoruz. Akademisyenlerimizin başarısı bizi gururlandırıyor. Bilime katkı sağlayan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.