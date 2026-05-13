Dicle Üniversitesi'nden Atık İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle Üniversitesi'nden Atık İddialarına Yanıt

Dicle Üniversitesi\'nden Atık İddialarına Yanıt
13.05.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi, kimyasal atık iddialarının asılsız olduğunu açıkladı ve hukuki süreç başlattı.

Dicle Üniversitesi (DÜ), bazı basın yayın organlarında yer alan "üniversite arazisine kimyasal atık bırakıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, haberlere konu edilen aracın 2025 yılının temmuz ayında trafikten çekildiği, bu yılın mart ayında ise oluşturulan komisyon marifetiyle hurdaya ayrıldığı belirtildi.

Söz konusu araca ilişkin belge ve görsellerin mevcut olduğu aktarılan açıklamada, Dicle Nehri kenarında iddialara konu edilen alana herhangi bir atık bırakılmadığı vurgulandı.

Üniversitenin böyle bir uygulamasının bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tıbbi atıklarımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin anlaştığı lisanslı firmaya bedeli ödenmek suretiyle verilmektedir. Yine belediyenin anlaştığı firma tarafından yasal prosedürlere uygun bir şekilde atılmaktadır. Kampüsümüzün içerisinde oluşan tüm atıklar sıfır atık yönetmeliğine göre toplanılmakta ve ilgili firmalara teslim edilmektedir. Tıbbi ve tehlikeli atıklarımız lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilmektedir. Kampüs alanımızdaki evsel atıklar ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından toplanıp günlük olarak bertaraf edilmektedir."

Açıklamada, üniversite bünyesinde tehlikeli maddeler için geçici depolama alanı bulunduğu, oluşan tehlikeli atıkların lisanslı firmalarca, diğer atıkların ise ayrıştırılarak yetkili kuruluşlarca teslim alındığı kaydedildi.

Haberlerin ardından güvenlik personeli ve yetkili birimlerce bölgede yapılan incelemelerde herhangi bir atığa rastlanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı medya organlarınca bilgilerin kamuoyunu yanıltan, teyit edilmemiş ve gerçeğe aykırı bilgilerin haber diye servis edilmesi gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır. Habercilik, yalan üretmek değil, gerçeği teyit etmek üzerine kurulmalıdır. Bu tür manipülatif içerikler üniversitenin kurumsal itibarını ve kamu nezdindeki güvenilirliğini hedef almaktadır. Dezenformasyon içeren bu haberler karşısında hukuki süreçler başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nden Atık İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:21:28. #7.13#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi'nden Atık İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.