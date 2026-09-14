Dicle Üniversitesi'nden Çevre Müdürlüğü ile ortak proje hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle Üniversitesi'nden Çevre Müdürlüğü ile ortak proje hamlesi

Dicle Üniversitesi\'nden Çevre Müdürlüğü ile ortak proje hamlesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ortak projeler geliştirilmesi ve bilimsel çalışmaların bölgesel ihtiyaçlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlükte gerçekleştirilen programda yürürlüğe giren protokol kapsamında, lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma, proje geliştirme, veri paylaşımı, teknik danışmanlık, Ar-Ge ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması planlanıyor.

İşbirliğiyle üniversitede akademik ve bilimsel imkanlarının kamu hizmetlerine daha etkin şekilde aktarılması, farklı alanlarda ortak projeler geliştirilmesi ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik bilimsel çalışmaların artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitenin sahip olduğu bilgi ve deneyimin kamu hizmetlerine katkı sunmasının önemli olduğunu belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Üniversite kamu kurumlarıyla işbirliklerini geliştirmeye devam edecek. Bu iş birliğiyle üniversitemizin bilimsel bilgi ve birikimini kamu hizmetlerine daha güçlü şekilde yansıtmayı, ortak projeler geliştirmeyi ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar üretmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, İklim Değişikliği, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nden Çevre Müdürlüğü ile ortak proje hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 17:54:13. #7.12#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi'nden Çevre Müdürlüğü ile ortak proje hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement