Dicle Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e İnsanlık Zinciriyle Protesto Yürüyüşü Düzenledi

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için " Filistin'e İnsanlık Zinciri" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversite yerleşkesinde öğrenci işleri önünden başlayan ve tüm öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün öğrenci yaşam merkezi önünde sona erdiği belirtildi.

Yürüyüşün, öğrenci toplulukları tarafından Gazze'de yaşanan vahşete karşı Diyarbakır'dan güçlük bir ses çıkarmak adına yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Umuyoruz ki bu küçük adım, diğer üniversitelere de ilham kaynağı olur ve birlikte umudun ve vicdanın sesi olur. Birlikte hareket edilerek daha adil ve insancıl bir dünya için mücadele edebiliriz."

Açıklamada, yürüyüşünün ardından DÜ Rektörlüğünün desteğiyle açık alanda 750 kişilik iftar programı düzenlendiği kaydedildi.

Yürüyüşe, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan, Genel Sekreter Mehmet Sıddık Teksin, DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bağcı, sağlık çalışanları, akademik ve idari personel katıldı.