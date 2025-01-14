Dicle Üniversitesi Rektörü Oy Kullandı

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Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında oyunu kullandı.

Eronat, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.???????

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını tercih eden Eronat, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesine oy verdi.

Eronat, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" ile "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde de Filip Stevanovic'in "Iska" adlı karelerini tercih etti.

AA muhabirlerini tebrik eden Eronat, her yıl düzenlenen oylamada fotoğrafları seçmede zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu kaydeden Eronat, "Gerçekten fotoğraflar iyi seçilmiş. En iyi fotoğrafı seçmekte zorlandım. Özellikle ülkemizden fotoğraflar çarpıcı ve etkileyici. Emeği geçen herkese ve Anadolu Ajansına teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.