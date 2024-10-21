Sean Combs'a 5 yeni cinsel istismar davası açıldı - Son Dakika
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Sean Combs'a 5 yeni cinsel istismar davası açıldı

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ABD'li rapçi ve yapımcı Sean Combs, cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarıyla 5 yeni dava ile karşı karşıya. Dava dosyalarına göre, 2000-2022 yılları arasında farklı kişiler Combs tarafından istismara uğradıklarını öne sürdü.

21.10.2024 10:17  Güncelleme: 14:51
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ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında cinsel istismar ve tecavüz suçlamasıyla 5 dava daha açıldı.

5 YENİ DAVA AÇILDI

NBC News'ün ulaştığı dava dosyalarına göre, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten kişileri temsil eden avukat Tony Buzbee, ünlü rapçiye 5 yeni dava açtı. Buzbee'nin açtığı davaların dosyalarında 2'si erkek, 3'ü kadın 5 kişinin 2000-2022 döneminde Combs tarafından cinsel istismar ve tecavüze uğradığı ifade edildi.

Dosyalarda Combs'un 4 kişiye uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu veya tecavüz ettiği ileri sürülerek, bu kişilerden birinin o dönemde 13 yaşında olduğu belirtildi. Buzbee, toplam 7 dava açmayı planladığını, her hafta Combs'a dava açacaklarını kaydetti.

Avukat Buzbee, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını öne süren, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve bunlardan yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı.
Daha sonra Combs hakkında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.

DIDDY'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti. Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.
Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Sean Combs\'a 5 yeni cinsel istismar davası açıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sean Combs'a 5 yeni cinsel istismar davası açıldı - Son Dakika

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