Didim Belediye Başkanı Gençay, Mavişehir Mahallesi'nde Devam Eden Projeyi Yerinde İnceledi
Didim Belediye Başkanı Gençay, Mavişehir Mahallesi'nde Devam Eden Projeyi Yerinde İnceledi

25.02.2026 16:53  Güncelleme: 19:21
Didim Belediyesi, Mavişehir Mahallesi’nde "Pazaryeri ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge; bisiklet yolları, yürüyüş ve spor alanları ile dinlenme alanlarının yer aldığı modern ve düzenli bir yaşam alanına dönüşecek" dedi.

Didim Belediyesi, Mavişehir Pazaryeri ve Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmaları sürdürüyor. Bölgenin sosyal ve fiziki ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan proje ile Mavişehir Mahallesi'ne yeni bir kimlik kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Mavişehir Pazaryeri'nde devam eden çatı onarımı, boyama ve genel yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Hatice Gençay, birim amirlerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mavişehir Mahallesi; bisiklet yolları, yürüyüş alanları, spor sahaları ve dinlenme alanlarıyla her yaştan halkın faydalanabileceği modern bir yaşam alanına dönüşecek.

"Modern ve düzenli bir yaşam alanına dönüşecek"

Çalışmalara ilişkin konuşan Gençay, "Halkımızı hizmetin en güzeliyle buluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Mavişehir Mahallemizde başlattığımız Pazaryeri ve Çevresi Yenileme Projesi ile Mavişehir hak ettiği değere kavuşacak. Pazar yerinde yürütülen çatı onarımı, boyama ve genel yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge; bisiklet yolları, yürüyüş ve spor alanları ile dinlenme alanlarının yer aldığı modern ve düzenli bir yaşam alanına dönüşecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

