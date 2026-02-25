Didim Belediye Başkanı Gençay, Mavişehir Mahallesi'nde Devam Eden Projeyi Yerinde İnceledi

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Mavişehir Mahallesi'nde "Pazaryeri ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge; bisiklet yolları, yürüyüş ve spor alanları ile dinlenme alanlarının yer aldığı modern ve düzenli bir yaşam alanına dönüşecek" dedi.

Proje kapsamında Mavişehir Pazaryeri'nde devam eden çatı onarımı, boyama ve genel yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Hatice Gençay, birim amirlerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mavişehir Mahallesi; bisiklet yolları, yürüyüş alanları, spor sahaları ve dinlenme alanlarıyla her yaştan halkın faydalanabileceği modern bir yaşam alanına dönüşecek.

Çalışmalara ilişkin konuşan Gençay, "Halkımızı hizmetin en güzeliyle buluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Mavişehir Mahallemizde başlattığımız Pazaryeri ve Çevresi Yenileme Projesi ile Mavişehir hak ettiği değere kavuşacak. Pazar yerinde yürütülen çatı onarımı, boyama ve genel yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge; bisiklet yolları, yürüyüş ve spor alanları ile dinlenme alanlarının yer aldığı modern ve düzenli bir yaşam alanına dönüşecek" diye konuştu.