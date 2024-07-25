Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu

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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Didim Belediyesi Barışköy Kahvaltı Bahçesi'nde gerçekleştirilen kahvaltıya, Başkan Gençay'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arda Savaş ile ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Sohbet havasında gerçekleştirilen kahvaltı programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve Belediye'nin çalışmaları hakkında gazetecilere bilgilendiren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla kentimizdeki basın emekçilerimizle Belediye'miz işletmesi Barışköy Kahvaltı Bahçesi'nde bir araya geldik. Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın emekçilerimizin Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü kutlu olsun" dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Gençay, basın mensupları ile fotoğraf çektirdi.