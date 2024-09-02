Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışanlarla yola devam edecek - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışanlarla yola devam edecek

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışanlarla yola devam edecek

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışma süresi 31 Ağustos'ta dolan çalışanlar ile yola devam ettiklerini duyurarak 'Yol arkadaşlarımızla hizmet üretmeye tam kadro devam' dedi.

02.09.2024 18:36  Güncelleme: 18:39
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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışma süresi 31 Ağustos'ta dolan çalışanlar ile yola devam ettiklerini duyurarak "Yol arkadaşlarımızla hizmet üretmeye tam kadro devam" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 31 Ağustos'ta sözleşmesi sona eren personelle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Başkan Gençay'ın yanı sıra  Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ile Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli de katıldı.

"Daha güzel didim için çalışıyoruz"

Başkan Gençay basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Didim'e hizmet sunan ekibimizde 2024 Ocak ayında işe alınan 'geçici süreli işçilerimizin' 31.08.2024 tarihinde işten çıkarılması gerekliliği ve bizim bu şekle bağlı kalma sorunsalımız bizi günlerce haftalarca ve hatta aylarca rahatsız etmiştir.  Bu süreçte biz yöneticiler ile eş zamanlı olarak 'acaba işten çıkarılacak mıyım?' kaygısı yaşayan ekip arkadaşlarımızın yani geçici işçi sıfatına haiz canlarımızın 'işten çıkartıldıktan sonra ne iş yapacağım?' şeklindeki üzüntüleri, günlerce gece rahat uyku uyuyamama sorunları tarafımıza bir şekilde ulaşmıştır. İdari kadronun, yönetimin ve benim bu duruma duyarsız kalmamız mümkün olmamıştır. Çünkü ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik buhran, enflasyon ve işsiz kalma korkusu yurdumuzun her köşesinde mevcuttur.

Biz 31 Mart gecesine kadar 'İşimiz Gücümüz Didim' ve daha sonrasında 'Daha Güzel Didim İçin Çalışıyoruz' derken, Belediyemiz bünyesinde çalışan, 261 kişi ile başlayan, istifalar, çeşitli nedenlerle işi bırakan ve kalan 207 ekip arkadaşımızın da işsiz kalma durumuna kulaklarımızı tıkayamazdık.

Daha Güzel Bir Didim diye çıktığımız bu yolda 'geçici süreli işçi' diye nitelendirilen arkadaşlarım bana, bize geçici süreyle değil tam manası ile sahip çıktılar, çalıştılar, çabaladılar, işlerini layığı ile yapmaya özen gösterdiler. Ben de onların Hatice Başkanı olarak, ilgili kişiler, ilgili birimler ve ilgili sendikalarımız ile görüşerek çalışanlarımız ile çalışmaya devam edeceğimizi onlara sahip çıktığımı buradan önce onlara, sonra da tüm Didim halkına duyurmak isterim.  Başkalarını yönetmek kuvvettir, kendini yönetmek iradedir.

Ben bu kuvvetimi Didim halkından aldığım gibi benimle Didim'e hizmet etmeye adamış tüm çalışma arkadaşlarımdan alıyorum; Kendi irademle de buradan duyuruyorum geçici süreli işçilerimiz ile çalışmaya, hizmet etmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Daha Güzel bir Didim için haydi herkes çalışmaya…"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışanlarla yola devam edecek - Son Dakika

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