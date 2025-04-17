Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çamlık Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(AYDIN)- Çamlık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bu şehirde yaşayan her bireyin fikri bizim için kıymetlidir. Halkımızla omuz omuza vererek Didim'i hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahallemi Dinliyorum" projesi çerçevesinde, bu kez Çamlık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çamlık Mahallesi Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen toplantıya, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Engin Topal, Belediye Meclis Üyeleri, birim amirleri de katıldı.

Vatandaşların büyük katılım gösterdiği toplantıda Başkan Gençay, mahalle halkının talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Gençay, "Mahallemi Dinliyorum etkinliğimiz kapsamında bu kez Çamlık Mahallesi'ndeydik. Komşularımızla bir araya geldik, talep ve önerilerini dinledik, çözüm yollarını birlikte konuştuk. Bu şehirde yaşayan her bireyin fikri bizim için kıymetlidir. Halkımızla omuz omuza vererek Didim'i hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.