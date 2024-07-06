Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kurtuluş Caddesi'ndeki Esnafı Ziyaret Etti

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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçenin en işlek caddelerinden Kurtuluş Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bu kes Kurtuluş Caddesi esnaflını ziyaret etti.

İşletmeleri tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Gençay, vatandaşlarla da yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi.

Didim Belediyesi'nin devam eden çalışmaları ile ilgili vatandaşları bilgilendiren Gençay, "Bugün, Kurtuluş Caddesi'nde bulunan esnafımızı ziyaret ettim. Kentimizin ekonomik ve sosyal dokusuna katkıda bulunan değerli esnafımızla bir araya gelerek, ortak akıl ile kentimizin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Didim'imizi daha güzel günler ve sezonlar bekliyor, esnafımızın misafirperverlikleri için teşekkür eder, bol kazançlar dilerim" dedi.