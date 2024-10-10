Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nda Yeni Oyun Parkı Açtı - Son Dakika
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Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nda Yeni Oyun Parkı Açtı

Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde 2 bin 287 metrekarelik yeni bir oyun parkını tamamlayarak çocukların kullanımına sundu. Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

10.10.2024 10:19  Güncelleme: 10:34
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(AYDIN)- Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nun bahçesindeki oyun parkı çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile 2 bin 287 metrekare park çocukların kullanımına açıldı. Parkta düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Atatürk İlkokulu ve Anaokulu Parkı'nda düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımızla birlikte keyifli anlar yaşadık. Eğitime ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nun bahçesindeki oyun parkı çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile 900 metrekare yeşil alan, mini basket alanları, dinlenme alanları, zemin oyunları, yürüyüş ve koşu alanları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı 2 bin 287 metrekare park çocukların kullanımına açıldı. Faaliyetlerin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Hatice Gençay, Atatürk İlkokulu'nda okuyan çocuklara sürpriz yaparak okul bahçesindeki parkta etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanı sıra Belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte çocuklarla buluşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Atatürk İlkokulu ve Anaokulu Parkı'nda düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımızla birlikte keyifli anlar yaşadık. Eğitime ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nda Yeni Oyun Parkı Açtı - Son Dakika

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