Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nda Yeni Oyun Parkı Açtı

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(AYDIN)- Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nun bahçesindeki oyun parkı çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile 2 bin 287 metrekare park çocukların kullanımına açıldı. Parkta düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Atatürk İlkokulu ve Anaokulu Parkı'nda düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımızla birlikte keyifli anlar yaşadık. Eğitime ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nun bahçesindeki oyun parkı çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile 900 metrekare yeşil alan, mini basket alanları, dinlenme alanları, zemin oyunları, yürüyüş ve koşu alanları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı 2 bin 287 metrekare park çocukların kullanımına açıldı. Faaliyetlerin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Hatice Gençay, Atatürk İlkokulu'nda okuyan çocuklara sürpriz yaparak okul bahçesindeki parkta etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanı sıra Belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte çocuklarla buluşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Atatürk İlkokulu ve Anaokulu Parkı'nda düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımızla birlikte keyifli anlar yaşadık. Eğitime ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.