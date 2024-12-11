Didim Belediyesi, Barış 2 Kafeteryası'nı Tüm Yıl Açık Tutacak

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(AYDIN)- Didim Belediyesi, vatandaşların talebini dikkate alarak sadece yaz sezonu hizmet veren Barış 2 Kafeteryası'nın tüm yıl açık tutacak. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didimli vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok yakında tamamlayacağımız bu alan sayesinde, artık kış aylarında da Barış 2 Kafeterya faaliyetlerine devam edecek" dedi.

Vatandaşların Barış 2 Kafeteryası'nın sürekli açık kalması talebini Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay karşılıksız bırakmadı. Her yıl haziran ve eylül ayları dışında kapalı kalan Barış 2 Kafeteryası, Başkan Gençay tarafından bu sezon erken açtırılmıştı. Gençay, Didim Belediyesi şirketine ait Barış 2 Kafeteryası için "Kafeteryamız artık tüm yıl boyunca da açık olacak" diyerek, gerekli çalışmaları başlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didimli vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak Barış 2 Kafeterya da dört mevsim hizmet sunabilecek yeni bir kapalı alan kazandırmak için çalışmalara başladık. Çok yakında tamamlayacağımız bu alan sayesinde, artık kış aylarında da Barış 2 Kafeterya faaliyetlerine devam edecek" diye konuştu.