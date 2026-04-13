Didim Belediyesi, Çocukları Erken Yaşta Tarımla Buluşturuyor - Son Dakika
Didim Belediyesi, Çocukları Erken Yaşta Tarımla Buluşturuyor

13.04.2026 09:12  Güncelleme: 10:12
Didim Belediyesi, çocuklara tarım kültürünü öğretmek amacıyla uygulamalı eğitimler düzenleyerek, minik öğrencilerin fideleri yetiştirip hasat etmelerini sağladı. Bu etkinlik, geleceğin tarım bilinçli bireylerini yetiştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, "üreten belediyecilik" anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalarla çocukları erken yaşta tarımla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, belediyeye ait serada üretilen fidelerle Tarım Parkı'nda uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda yetiştirilen marul fideleri, yaklaşık 3 ay önce Tarım Park alanında minik öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. Öğrenciler, diktikleri fidelerin bakımını süreç boyunca düzenli olarak üstlenerek büyüme aşamalarını yakından takip etti.

Uygulamalı eğitimle tarım bilinci bazandılar

Minik öğrenciler, kendi elleriyle ektikleri fideleri sabırla büyüttü. Üç ay süren sürecin sonunda yetişen ürünleri hasat eden çocuklar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Hasat ettikleri ürünleri afiyetle tüketen öğrenciler, üretim sürecini baştan sona deneyimleyerek tarımın temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.

Etkinlikle çocuklar; sabır, emek, sorumluluk ve üretim bilincini yaşayarak öğrenirken, tarım kültürüyle erken yaşta tanışma fırsatı buldu. Uygulama aynı zamanda sürdürülebilir üretim anlayışının ve yerel yönetimlerin üretim odaklı belediyecilik yaklaşımının somut bir örneği oldu.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, konuya ilişkin, "Üreten belediyecilik anlayışımızla yalnızca hizmet üretmiyor, aynı zamanda geleceğin bilinçli bireylerini de yetiştiriyoruz. Belediyemizin seralarında ürettiğimiz fideleri çocuklarımızla buluşturarak onların doğayla bağ kurmasını sağlıyoruz. Bu tür uygulamalı eğitimlerle çocuklarımız hem üretim sürecini hem de tarım kültürünü öğrenmesine katkı sunuyoruz. Gelecek nesillerin doğaya saygılı ve üretken bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi, Çocukları Erken Yaşta Tarımla Buluşturuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Didim Belediyesi, Çocukları Erken Yaşta Tarımla Buluşturuyor - Son Dakika
