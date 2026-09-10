Didim Belediyesi çöp konteynerlerini halk sağlığı için ilaçlıyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi çöp konteynerlerini halk sağlığı için ilaçlıyor

Didim Belediyesi çöp konteynerlerini halk sağlığı için ilaçlıyor
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Didim Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelindeki çöp konteynerleri ve çöp kutularında ilaçlama çalışması yürütüyor. Temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla çöp toplama noktalarında hijyenin iyileştirilmesi hedefleniyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, halk sağlığının korunması için ilçe genelindeki çöp konteynerleri ve kutularında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda kentte bulunan çöp konteynerleri ve çöp kutularında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Temizlik çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturan uygulamalarla, çöp toplama noktalarının hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve ortak kullanım alanlarında halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ÖZENLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kent temizliğinin yalnızca çevrenin düzenli görünmesiyle sınırlı olmadığını, halk sağlığının korunmasının da önemli bir parçası olduğunu belirten ekipler, temizlik, yıkama, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Çöp konteynerleri ve çöp kutularına yönelik sürdürülen uygulamalarla kent genelinde daha sağlıklı ve hijyenik bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi çöp konteynerlerini halk sağlığı için ilaçlıyor - Son Dakika

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